Dolar
23.40
Euro
25.19
Altın
1,960.76
ETH/USDT
1,753.40
BTC/USDT
25,852.00
BIST 100
5,626.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Depremzedeler "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu engelli olanların da aralarında bulunduğu bir grup afetzede, "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi.

Berfin Kıraç  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Depremzedeler "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi

İstanbul

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan proje kurucusu ve lideri Zeynep Coşkun Koç, depremden sonra afetzedeleri hastanelerde ziyaret ettiklerini belirterek, bazılarıyla çok yakın aile ilişkileri kurmaya başladıklarını söyledi.

Sivil toplum gönüllüleri olarak, depremzedelerin yeniden hayata tutunmaları konusunda sorumluluk almak istediklerini ifade eden Koç, Sağlık, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonunun desteği, UEFA'nın da konuya ilgisi sayesinde bu projeye başladıklarını anlattı.

Zeynep Coşkun Koç, projenin, depremde uzuv kaybı yaşayan afetzedelerin fiziksel ve duygusal rehabilitasyonuna odaklanarak, onların hayata yeniden tutunmalarını sağlamayı hedefleyen bir girişim olduğunu söyledi.

Koç, projenin aynı zamanda afetzedelerin eğitim, spor ve iş imkanlarını artıracak sürdürülebilir ve bütüncül bir desteği 5 yıl boyunca sunmayı hedeflediğini bildirdi.

Dolmabahçe Sarayı ziyareti ve Boğaz turu

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi UEFA'nın davetlisi olarak her iki takımın antrenmanlarını izleyecek olan depremzedeler, kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Program kapsamında birçoğu İstanbul'a ilk kez gelen ampute çocuklar ve aileleri, Dolmabahçe Sarayı ziyaretinin ardından Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile Boğaz turuna katıldı.

Gezi programına çocuklarıyla katılan afetzedelerden Ebru Siner, depremde büyük acılar yaşadıklarını ve kayıplar verdiklerini söyledi.

Siner, "Çocukların ya da büyüklerin psikolojisi hiç fark etmiyor, zaten hepimiz aynı acıyı yaşadık. Deprem bölgesinde ne yaparsak yapalım, çocuklar hala yaşadıklarının etkisinde kalıyorlar. Çocuklar için değişiklik oldu. Böyle etkinlikler hem çocuklara hem de büyüklere iyi geliyor. Biz de psikolojik olarak gerçekten çöküntü içindeydik." ifadelerini kullandı.

Depremzede çocuklar ve aileleri, yarın da İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdikten sonra Manchester City ile Inter takımlarının antrenmanlarını izleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 ilde 456 bin 770 kalıcı konut yapılacak
Meteorolojiden 3 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yetiştiricilerden kurbanlık alacaklara "küpe" ve "pasaport" uyarısı

Benzer haberler

Futbol takımlarının kamp merkezi Bolu, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

Futbol takımlarının kamp merkezi Bolu, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Taksim'de kutlandı

Bakan Koca'dan, Şampiyonlar Ligi finalindeki sağlık önlemlerine ilişkin açıklama

Manisa'da asma yaprakları depremzedeler için de toplanıyor

Manisa'da asma yaprakları depremzedeler için de toplanıyor
Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu konser için İstanbul'a geldi

Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu konser için İstanbul'a geldi
Depremzedeler "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi

Depremzedeler "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet