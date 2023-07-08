Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,864.60
BTC/USDT
30,251.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Gaziosmanpaşa'daki Sarıgöl Mahallesi (12C Bölgesi) Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
logo
Yaşam

Depremde enkazdan çıkarılan muhabbet kuşları, Ankara'daki yeni yuvalarına uyum sağladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya hasar alan binalardan kurtarılan 156 muhabbet kuşu, tedavileri tamamlandıktan sonra hazırlanan özel odada rehabilite ediliyor.

Buğrahan Ayhan  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Depremde enkazdan çıkarılan muhabbet kuşları, Ankara'daki yeni yuvalarına uyum sağladı Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Simurg Kuş Yuvası Derneği Başkanı Alaz Uslu, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından, bölgedeki kuşların bakımlarını üstlenebilmek amacıyla sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunduklarını söyledi.

Uslu, çağrılarının ardından depremden etkilenen illerde yaşayanların, kendi canlarını kurtarma mücadelesi verirken bir yandan da enkaz altındaki kuşların hayatlarını kurtarmaya odaklandığını ifade etti.

Deprem sonrası bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Uslu, yönlendirmeleri sonucunda birçok kuşun enkaz altından çıkarılarak tedavilerinin tamamlanması amacıyla Ankara'ya getirildiğini belirtti.

"Ayağı ve kanadı kırık olanlar vardı"

Kuşların çoğunda deprem travmasına bağlı panik ve stresin oluştuğunu anlatan Uslu, "Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'dan Ankara'ya ulaşma gibi bir yolculuk serüveninden geçtiler. Bu hayvanlarda psikolojik travmaların yanı sıra ayağı ve kanadı kırık olanlar vardı. Yumuşak doku zedelenmesi, solunum problemleri ve uyuz tespit edilenler oldu." dedi.

Yıllardır kuşlarla ilgilendiklerini belirten Uslu, kuşlar için en iyi tedavi yönteminin uyku olduğuna işaret etti. Uslu, "Aralıksız 12 saat boyunca uyumalarına odaklandık. Sağlıklarını tehdit etmeyecek ve travmayı atlatabilecekleri bazı bitkisel karışımlarla çaylar hazırlayıp sakinleşmelerini sağladık." diye konuştu.

Uslu, kuşların medikal rahatsızlıkları için de dernek bünyesinde görev alan veterinerlerin yoğun çaba harcadığını söyledi.

Tedavileri tamamlanan kuşların, doğal yaşam alanlarındaki koşulların sağlandığı özel bir ortamda rehabilite edildiğini anlatan Uslu, bulundukları ortamın ısısının korunması için iklimlendirme sistemi kullandıklarını bildirdi.

Yetişkin kuşlar aç kalma pahasına yavruları beslemiş

Kuşların, enkaz altından kurtarılarak kafeslerle Ankara'daki dernek merkezine getirildiğini aktaran Uslu, kafeslerde yeni doğmuş yavruların ve yumurtaların da bulunduğunu söyledi.

Yapılan muayenelerde yetişkin kuşların çoğunda açlık gözlemlediklerini, buna karşın yavruların boğazının tıka basa yemek dolu olduğunu gördüklerini kaydeden Uslu, bazı yetişkin kuşların, kendi yavruları olmamasına rağmen onları da beslemeyi sürdürdüğünü dile getirdi. Uslu, "Yetişkin kuşlar kendi hayatlarını riske atarak yavrulara bakmaya devam etmiş. Buraya geldiklerinde de belli bir süre yavrulara bakmaya devam ettiler. Bunu dışarıdan birisi anlatsaydı inanmakta zorluk çekerdim ama kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.

Uslu, muhabbet kuşlarının yanı sıra 75 güvercin, 6 papağan ve 2 kanaryanın deprem bölgesinden getirilerek tedavilerinin tamamlandığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşıp kuşları sahiplenmek isteyenler olduğunu kaydeden Uslu, muhabbet kuşlarının doğaları gereği kapalı sürü olarak hareket ettiğini, sürüye farklı kuş türü almadığını, dolayısıyla ayrılmaları halinde sağlıklarının olumsuz etkileneceğini söyledi.

Uslu, kuşların bakımlarının sürdürülebilirliği için maddi kaynağa ihtiyaç duyduklarını ve gönüllülerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lice ve Genç kırsalında 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Ağrı Dağı'nın zirvesinde anıldı
Sakarya'da sağanak etkili oldu
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Birecik'te depremzedeler için yapılan bloklardan 13'ünün kaba inşaatı bitti

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Ağrı Dağı'nın zirvesinde anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Ağrı Dağı'nın zirvesinde anıldı

Depremde enkazdan çıkarılan muhabbet kuşları, Ankara'daki yeni yuvalarına uyum sağladı

Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek

Sakarmekenin yavrularını besleme anı kameraya yansıdı

Sakarmekenin yavrularını besleme anı kameraya yansıdı
Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı

Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı
Araştırma: Dünyanın çekirdeğinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir

Araştırma: Dünyanın çekirdeğinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet