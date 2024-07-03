Denizli'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Denizli'de ormanlık alana kurulan fotokapanla tilki, kızıl geyik ve dağ keçisi görüntülendi.
Denizli
Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlarca kaydedilen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde, etrafı kolaçan ederek yem yiyen kızıl geyik, fotokapana doğru bakan tilki ile dağlarda gezen dağ keçileri yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.