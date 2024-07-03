Dolar
32.59
Euro
35.07
Altın
2,346.13
ETH/USDT
3,305.40
BTC/USDT
60,335.00
BIST 100
10,499.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Denizli'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Denizli'de ormanlık alana kurulan fotokapanla tilki, kızıl geyik ve dağ keçisi görüntülendi.

Sebahatdin Zeyrek  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Denizli'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Denizli

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlarca kaydedilen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, etrafı kolaçan ederek yem yiyen kızıl geyik, fotokapana doğru bakan tilki ile dağlarda gezen dağ keçileri yer alıyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'den, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki
Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Adıyaman'ın eski yapı stoku kentsel dönüşümle yenileniyor

Benzer haberler

Denizli'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Denizli'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet