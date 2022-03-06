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Yaşam

Dantel işler gibi kaynak yapan kadınlar bisiklet üretiminin de vazgeçilmezi

Üretimin her alanında vazgeçilmez konumda olan kadınlar, Manisa'daki bisiklet fabrikasında da hassas kaynak işçilikleriyle ülke ekonomisine değer katıyor.

Ahmet Bayram   | 06.03.2022
Dantel işler gibi kaynak yapan kadınlar bisiklet üretiminin de vazgeçilmezi

Manisa

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ülkenin en büyük kapasiteli bisiklet fabrikalarından Accell Bisiklet, kadın istihdamıyla dikkati çekiyor. 524 kişinin çalıştığı firmada görev yapan 130 kadın, istihdamın yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

Firmada bisiklet üretiminin montaj, jant imalatı, boyama, etiketleme gibi pek çok aşamasında kadınlar görev alırken, özellikle bisikletin "kadro" diye tabir edilen gövdesinin kaynak işleri kadınlara emanet.

Hassasiyet gerektiren kaynak işini titizlikle yapan 30 kadın, ihracat pazarlarında tercih gören birçok modelin kalitesine imza atıyor.

"Kadın kaynakçılarımızla gurur duyuyoruz"

Fabrikanın montaj ve tekerlek bölümü müdürü Yeliz Tüloğlu, AA muhabirine, şirket olarak kadın istihdamını önemsediklerini belirtti.

Bisiklet üretiminde kadın erkek ayrımı kalmadığını, bazı hatlarda kadınların tercih nedeni olduğunu dile getiren Tüloğlu, "Kadın kaynakçılarımızla gurur duyuyoruz. Çünkü kadınların el becerileri erkeklere göre daha fazla. Kaynakta da ince ayrıntıları çok iyi yakalıyorlar. Bununla ilgili müşterilerimizden çok iyi dönüşler aldık." dedi.

Fabrikanın gelecek dönemde yüzde 50 kadın istihdamı hedefinin bulunduğunu aktaran Tüloğlu, bunun sektör için de model olmasını temenni ettiklerini vurguladı.

"Kaynak yapmak, dantel işlemeye benziyor"

Kadın kaynakçılardan Pınar Köprülü de İŞKUR destekli eğitimle kaynak yapmayı öğrendiğini söyledi.

Erkek işi olarak görüldüğü için işe başladığı dönemde biraz zorlandığını aktaran Köprülü, şöyle konuştu:

"İlk önce korktum yapabilir miyim diye. Öğrendikten sonra bu zorluğu yendik ve daha titiz çalışmaya başladık. Daha ince düşünmeye başladım. Kaynağı tek tek, daha nazik ve daha ince şekilli yapmaya çalışıyoruz. Kaynak yapmak, dantel işlemeye benziyor. Kaynak da dantel gibi, tek tek işleniyor. Dantelde de öyle sıra sıra yapılır. Burada da aynı şekilde bir desen oluşturuyoruz. Severek yapıyoruz."

Fabrikada 3 yıldır bisiklet kadrosu kaynattığını anlatan Güler Günay da şunları kaydetti:

"Kaynak yapmayı burada öğrendim, ilk geldiğimde kadın sayısı azdı gün geçtikçe sayımız arttı. Ustalaştım artık, yeni gelen birçok kadın arkadaşıma öğrettim. Bence ellerimiz kaynağa daha yatkın, daha kolay ellerimizi kıvırıp çevirebiliyoruz. Önce zorluk çekiyoruz ama alışıyoruz. Daha güzel desen çıkardığımız için, kaynak da bir el işi olduğu için burada kadın tercih edilmeye başlandı."

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