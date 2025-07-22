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Dünya

Almanya’da ortalama yaşam süresi Kovid-19 öncesi seviyeye geri döndü

Almanya'da doğumda beklenen yaşam süresi geçen yıl Kovid-19 salgını öncesi seviyelere geri döndü.

Bahattin Gönültaş  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Almanya’da ortalama yaşam süresi Kovid-19 öncesi seviyeye geri döndü

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede ortalama yaşam sürelerine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da 2024 yılında ortalama yaşam süresi 2023’e göre kadınlarda 0,2 yıl, erkeklerde ise 0,4 yıl arttı.

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Ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 83,5 yıl, erkeklerde 78,9 yıl oldu.

Destatis açıklamasında, “Böylece her iki cinsiyet de yaşam süresi Kovid-19 öncesi seviyesine geri döndü.” denildi

2023’te hem kadınlar hem de erkekler için yaşam süresi, Kovid-19 salgını sırasındaki düşüşlerin ardından yeniden önemli ölçüde yükselmişti.

Verilere göre, Kovid-19’dan özellikle etkilenen yaşlı insanlar için de yaşam beklentisi önemli ölçüde arttı. Geçen yıl 65 yaşındaki kadınların kalan yaşam süresi istatistiksel olarak 21,2 yıl olurken, 65 yaşındaki erkekler için 18 yılda kaldı.

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