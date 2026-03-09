Dolar
Yaşam

Çankırı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

Çankırı'da baharı müjdeleyen kar çiçekleri açmaya başladı.

Oruç Emre Gümüş  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Çankırı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı Fotoğraf: Oruç Emre Gümüş/AA

Çankırı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, karların erimesiyle araziler, katır çiğdemi veya bilimsel adıyla Colchicum szovitsii olarak da bilinen kar çiçekleriyle renklendi.

İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

