Dolar
43.14
Euro
50.42
Altın
4,592.33
ETH/USDT
3,117.30
BTC/USDT
90,609.00
BIST 100
12,300.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler gönüllerince eğleniyor

Ardahan-Kars sınırında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'nü ziyaret eden turistler, atlı kızak binip, halay çekerek gönüllerince eğleniyor.

Günay Nuh  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler gönüllerince eğleniyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Dondurucu soğukların etkisiyle donan gölün yüzeyindeki buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kışın turistlerin uğrak yeri haline gelen göl, karla kaplı yüzeyiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Günübirlik turlarla bölgeye gelen ziyaretçiler, atlı kızakla gezinti yapıp buzla kaplı göl üzerinde halay çekerek keyifli zaman geçiriyor.

Atlı kızakçı Alper Topkaya, Çıldır Gölü'nün bugünlerde yoğun etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek, herkesi donmuş göl üzerine beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda pistteki kar miktarı anlık takip ediliyor
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
Geçen yıl 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi
TCDD, Türkiye'yi "demir ağlarla" örmek için bu yıl birçok proje tamamlayacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden girişimcilik ekosistemini büyütecek teknopark
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler gönüllerince eğleniyor

Yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Tazelenme Üniversitesi ile ikinci baharlarında sosyalleşme fırsatı buldular

Tazelenme Üniversitesi ile ikinci baharlarında sosyalleşme fırsatı buldular
Muş'ta gönüllü gençler 20 köyde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü

Muş'ta gönüllü gençler 20 köyde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet