Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler gönüllerince eğleniyor
Ardahan-Kars sınırında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'nü ziyaret eden turistler, atlı kızak binip, halay çekerek gönüllerince eğleniyor.
Ardahan
Dondurucu soğukların etkisiyle donan gölün yüzeyindeki buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Kışın turistlerin uğrak yeri haline gelen göl, karla kaplı yüzeyiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Günübirlik turlarla bölgeye gelen ziyaretçiler, atlı kızakla gezinti yapıp buzla kaplı göl üzerinde halay çekerek keyifli zaman geçiriyor.
Atlı kızakçı Alper Topkaya, Çıldır Gölü'nün bugünlerde yoğun etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek, herkesi donmuş göl üzerine beklediklerini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.