Yaşam

Bursalı kadınlar 5 kilogram unla başladıkları üretim sayesinde kahvaltı evi sahibi oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ellerindeki 5 kilogram unu kullanarak hamur işi ürünler yapmaya başlayan kadınlar, açtıkları kahvaltı evinde emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Burcu İnanır  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Bursalı kadınlar 5 kilogram unla başladıkları üretim sayesinde kahvaltı evi sahibi oldu Fotoğraf: Burcu İnanır/AA

Bursa

Vatan Mahallesi'nde yaşayan 7 kadın, 2023'te kurdukları Vatan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında buluştu.

Önce ellerindeki 5 kilogram unla hamur işi ürünler yaparak yola çıkan kadınlar, Yıldırım Belediyesinin desteğiyle 2024'te kahvaltı evi kurdu.

Kahvaltılık malzeme, gözleme, içli köfte, tost, sarma, mantı, baklava gibi ürünler yapmaya başlayan kooperatifin üye sayısı da 12'ye ulaştı.

Kahvaltı evinde haftanın 7 günü saat 10.00'dan 23.00'e kadar sıcak servis yapan kooperatif üyesi kadınlar, günde ortalama 150 kişiye hizmet veriyor.

Sipariş üzerine üretim de yapan Vatan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Başkanı Şehnaz Maden, AA muhabirine, mahalledeki Kur'an-ı Kerim kursunda arkadaşlarıyla hamur işi yaparken kooperatif kurmaya karar verdiklerini anlattı.

Başta hiç sermayelerinin olmadığını ifade eden Maden, "Sadece sermayemiz bizim emeğimizdi, 7 arkadaşın emekleri ve cesareti. Kendi çalışma hayatım vardı ama diğer arkadaşlarımın hepsi ev hanımı. Arkadaşlarım evlerinden çıktı ve beraber bir yola girdik. 5 kilogram unla büyük bir cesaret örneği olarak bu işe giriştik." diye konuştu.

Maden, evlerinden getirdikleri toplam 5 kilogram unla üretime başladıklarını anlattı.

Üyelerinin önceleri terasta kurdukları tandırda yufka yapmaya başladığını aktaran Maden, şunları kaydetti:

"Onu da eşe dosta sattık. Onlar sağ olsunlar bize destek oldular. Sonrasında 5, 10, 15, 20 kilogram derken şimdi günlük 5 kilogram un tüketimimiz var. Bu artabiliyor da stoklarla birlikte. Çünkü bazen gün içinde stoktaki ürünleri de kullanıyoruz. Mantıdan tutun da serpme kahvaltıya, gözlemeden baklavaya her şeyi yapabiliyoruz."

"İleride çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz"

Şehnaz Maden, kooperatifçiliğin meşakkatli ama güzel bir iş olduğunu belirterek, "Bana ve arkadaşlarımıza değer kattı. Ekonomiye, çarkın içine, iş hayatına katıldık. Evimizden çıkıp ev hanımlığından kendi işimizin sahibi olduk. Bunlar çok büyük artılar. İleride çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatifin kurucu üyelerinden Sebahat Canbolak ise kooperatifi kurdukları yıl kentte düzenlenen gastronomi festivaline başvurduklarını, hazırlık yapacak mekanları olmadığı için üyeleri evine davet ettiğini anlattı.

Canbolak, "Evimin terasında buluştuk. Terasta hazırladığımız ürünlerle gastronomi festivaline hazırlandık. Ürünler yaptık ve gittik orada ilk satışımızı gerçekleştirdik." dedi.

Festivale bu yıl daha güzel imkanlarla daha güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirten Canbolak, Yıldırım Belediyesini daha güçlü temsil etmek için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Canbolak, kooperatif olarak büyümek, ilerlemek ve daha güzel işlere imza atmak için çalıştıklarını ifade etti.

