Euro
10.23
Dolar
8.38
BIST 100
1,443.49
Altın
1,871.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Yaşam

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyor

Bilal Altıok   | 20.05.2021
Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyor

Burdur

Burdur'un Bucak ilçesinde ekimi yapılan beyaz haşhaş çiçekleri ile tarlada kendiliğinden açan gelincikler, tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkardı.

Bucak Ovası'nda küçük aile işletmelerince ortalama 7 dekarlık küçük alanlarda ekimi yapılan beyaz haşhaş, aynı familyadan gelen gelinciklerle güzel görüntü oluşturuyor.

Ovada, kıvrımlı patika yollarının kıyısındaki tarlalarda yetiştirilen beyaz haşhaş, kırmızı gelincik, mor çiçekler ve sarı papatyalar rengarenk görünümüyle renk cümbüşü oluşturuyor.

Yoldan geçenler, hayranlık uyandıran bu görsel şölenin fotoğrafını çekiyor, tarlalarda açan gelincik ve papatyaları topluyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı 4 binin altına düştü
Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu

Benzer haberler

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyor

Burdur'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyor

Edirne'de papatyaların sardığı gelincik tarlaları efsunlu güzellikleriyle ilgi görüyor

Düzce'de tarlaları kırmızıya boyayan gelincik çiçekleri şenliği

Sosyal medyadaki fotoğraf akımlarıyla ilgili 'masum bir şekilde ortaya çıkmıyor' uyarısı

Sosyal medyadaki fotoğraf akımlarıyla ilgili 'masum bir şekilde ortaya çıkmıyor' uyarısı
Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'de 289 kuş türü gözlendi

Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'de 289 kuş türü gözlendi

Sağlık çalışanlarının özverisini 30 kareye sığdırdı

Sağlık çalışanlarının özverisini 30 kareye sığdırdı