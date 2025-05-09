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Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ekmek almak için bakkala gittiği sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Hale Pak  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Burdur

Yeşilova Belediyesi sınırları içindeki Salda köyünde ekmek almak için bakkala giden Cengiz Şimşek, sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kaçmak isterken yere düşen Şimşek, başından ve kollarından yaralandı.

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Durumu köy muhtarına bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şimşek, ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, ekmek almak için evinden çıktığını, yolda köpeklerin saldırdığını söyledi.

Köpeklerden kaçarken yere düşerek yaralandığını belirten Şimşek, "O sırada köpekler bana dişlerini geçirmeye başladı. Nasıl kurtuldum bende bilmiyorum. Buna acil çözüm bulunması gerekiyor. Bir kadın, bir çocuk olsa kurtulmasının imkanı yok." dedi.

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