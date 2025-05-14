Manisa'da doğa gelinciklerle renklendi
Manisa'nın Kula ilçesinde gelinciklerin açmasıyla bazı alanlar kırmızıya büründü.
Manisa
İlçede havaların ısınmasıyla eski Selendi yolu üzerinde açan çiçekler, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.
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Nişanlısıyla alanda fotoğraf çektiren Hatice Dereköylü, çiçeklerin güzelliğinin insanı başka bir dünyaya taşıdığını söyledi.
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