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Yaşam

Manisa'da doğa gelinciklerle renklendi

Manisa'nın Kula ilçesinde gelinciklerin açmasıyla bazı alanlar kırmızıya büründü.

Kamil Altıparmak  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Manisa'da doğa gelinciklerle renklendi Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA

Manisa

İlçede havaların ısınmasıyla eski Selendi yolu üzerinde açan çiçekler, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

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Nişanlısıyla alanda fotoğraf çektiren Hatice Dereköylü, çiçeklerin güzelliğinin insanı başka bir dünyaya taşıdığını söyledi.


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