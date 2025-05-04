Manisa'da tarlaları gelincikler süsledi
Manisa'nın Salihli ilçesinde gelinciklerin açmasıyla tarım arazileri kırmızıya büründü.
Manisa
Adala Mahallesi'nde ilkbahar kendisini, renk renk açan çiçeklerle gösteriyor.
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Otomobilleriyle yoldan geçen birçok kişi, yolculuklarına ara verip gelincik tarlalarında fotoğraf çektiriyor.
Gelincik fotoğrafı çeken amatör fotoğrafçı Tuncay Uğur, "Bölgeden geçerken fark ettik. Muhteşem bir renk şöleni var. Kırmızı, sarı, beyaz ve yeşil tonları ağırlıklı doğanın tüm tonlarını görüyorsunuz. Metrelerce genişliğe yayılmış gelincik tarlaları insanları cezbediyor. Biz de bu anı kaçırmamak ve fotoğraflamak istedik" dedi.
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