Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde "Hıdırellez ateşi" yakıldı
UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne, Tekirdağ ile Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlendi.
Tekirdağ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi ile Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğince Gaziköy Mahallesi'nde düzenlenen program halk oyunları ekiplerini gösterisiyle başladı.
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Daha sonra Hıdırellez ateşi yakıldı, aileler çocuklarıyla ateşten atlama ritüelini gerçekleştirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in en güzel Tekirdağ'da kutlandığını söyledi.
Hıdırellez şenliklerinin insanların doyasıya eğlendiği etkinlikler olduğunu ifade eden Yüceer, insanların tutacağı dileklerin kabul olmasını temenni etti.
Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı da bu tür etkinliklerin insanları bir araya getiren önemli programlar olduğunu dile getirdi.
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise bu sene şenliğin ikincisinin düzenlendiğini aktararak, şenliği bundan sonra her yıl düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.
Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adnan Kutman ve mahalle muhtarı Ali Altıntaş da programda konuşma yaptı.
Hazırlanan yemeklerin ikram edildiği programda, yöresel ürün stantları da kuruldu.
Kırklareli'nde "Hıdırellez ateşi" yakıldı
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde baharın gelişini temsil eden "Hıdırellez ateşi" yakıldı.
Kuştepe köyünde yaşayan Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses tarafından futbol sahasında Hıdrellez etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ve Gürses tarafından "Hıdırellez ateşi" yakıldı.
Daha sonra kadınlar ateşin etrafında müzik eşliğinde eğlendi. Bazı katılımcılar da ateşin üzerinden atladı.
Gürses, AA muhabirine, Hıdırellez'in bir Balkan geleneği olduğunu söyledi.
Bugün baharın uyanışını kutladıklarını ifade eden Gürses, "Ateşimizi yaktık, müziğimizi açtık, Hıdırellez'i kutluyoruz. Köy halkı olarak şifalanmak için güzel dileklerimizi mevsime sunmak için bir araya geldik. Oldukça da güzel zaman geçiriyoruz. Müziğimiz var, halayımız var, ateşimiz var, doğa içerisindeyiz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah bahar, yaz bize şifasıyla gelir. " diye konuştu.
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri devam ediyor
UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine katılmak isteyen vatandaşlar etkinliklerin yapıldığı Sarayiçi'ne geldi.
Edirne Emniyet Müdürlüğünün polis noktasındaki kontrollerin ardından alana giren vatandaşlar yerel grupların konserleri ve dans ekiplerinin gösterileriyle eğlendi.
İzmir'den gelen Muammer Teşeli, AA muhabirine şenliklerin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.
Etkinliklere her yıl geldiğini belirten Teşeli, "Şenlikler her yıl daha da güzelleşiyor. Valilik, belediye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir topluluk var. Bu şenlik, insanlara huzur, mutluluk ve sağlık getirsin." dedi.
Balıkesir'den gelen Menekşe Kapalıcı ise baharın gelişini dans ve müzikle kutladıklarını ifade etti.
Şenliklerin her yıl olduğu gibi neşeli geçtiğini dile getiren Kapalıcı, "Çok mutlu ve memnunuz, herkes bu coşkuyu yaşasın." diye konuştu.
Şenlik coşkusu yarın saat 16.00'da geleneksel Kakava ateşinin yakılmasıyla zirveye çıkacak.
Etkinlikler, 6 Mayıs sabaha karşı nehir kenarında yapılacak ritüellerle sona erecek.
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