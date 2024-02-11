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Yaşam

Bosna Hersek'ten depremzedelere yardım gönderen 13 yaşındaki Benjamin'in hayali gerçek oldu

Türkiye'de geçen yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra Bosna Hersek'te çay satarak elde ettiği geliri depremzedelere yardım olarak gönderen 13 yaşındaki Benjamin Mehanovic'in Kadıköy'de Fenerbahçe maçı izleme hayali gerçek oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Bosna Hersek'ten depremzedelere yardım gönderen 13 yaşındaki Benjamin'in hayali gerçek oldu

İstanbul

Benjamin Mehanovic, "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerden hemen sonra kendi başına başkent Saraybosna sokaklarında çay satıp elde ettiği geliri depremzedelere yardım olarak gönderdi.

Kendisi gibi Bosna Hersekli olan yıldız futbolcu Edin Dzeko'nun da forma giydiği Fenerbahçe'nin bir maçını Kadıköy'de izleme hayalini kuran yardımsever Mehanovic'in depremzedelere anlamlı desteği karşılıksız kalmadı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Benjamin'in hayalini gerçeğe dönüştürdü. Benjamin'i depremin yıl dönümünde bu hafta İstanbul'a getiren YTB, onun Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yapılan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını izlemesini sağladı.

1 yaşındayken kucağında fotoğraf çekildiği Dzeko'yu izledi

Benjamin Mehanovic için Fenerbahçe maçı, farklı bir heyecan oldu.

Benjamin, henüz 1 yaşındayken kucağında fotoğraf çekildiği Edin Dzeko'yu da Kadıköy'de canlı izleme fırsatı buldu.

Maç öncesi Fenerbahçe TV'ye konuşan Benjamin Mehanovic, "İstanbul'a geldiğimde Fenerbahçe maçına geleceğimi bilmiyordum. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Hayallerim gerçek oldu. Fenerbahçeli çoğu oyuncuyu seviyordum ama favorim Edin Dzeko. Bebekken Edin Dzeko ile fotoğrafım var." diye konuştu.

Benjamin'in babası Edin Mehanovic ise "Bizleri ağırladığı için Fenerbahçe Kulübüne teşekkür ediyorum. Benjamin çok büyük kalpli bir çocuk. Deprem sürecinde çok üzüldük. Kendisi tek başına böyle bir çalışma yapınca hepimiz çok hüzünlendik. Benjamin'in stada geleceğinden ve maçı takip edeceğinden haberi yoktu. Öğrendiğinde çok duygulandı. Fenerbahçe taraftarı ve Edin Dzeko'yu çok seviyor." ifadelerini kullandı.

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