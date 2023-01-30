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Yaşam

Bosna Hersekli Niksic, aile yadigarı 112 yıllık saatçi dükkanını ayakta tutuyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da büyük dedesinin 1911'de temelini attığı saatçi dükkanını ayakta tutarak ailesinin bilgi birikimini bugünlere taşıyan 36 yaşındaki Emir Niksic, yaygın kullanılan akıllı saatlerin ruhunun olmadığını düşünüyor.

Ahmet Nurduhan   | 30.01.2023
Bosna Hersekli Niksic, aile yadigarı 112 yıllık saatçi dükkanını ayakta tutuyor Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Saraybosna'nın kalbi konumunda bulunan Ferhadiye Caddesi yakınındaki 112 yıllık aile geleneğinin en genç temsilcisi Niksic, kendilerine ait "ruhu" ve "atan kalbi" olan mekanik saatleri tamir ettiği tarihi dükkanının kapısını AA muhabirine açtı.

Niksic, dükkanın temellerinin 1911'de tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'daki Kuyumcular Sokağı'nda atıldığını ifade ederek, "Dükkanımız ilk olarak babamın dedesi tarafından açılmış. O dönemde saat tamiri, eski saatlerin alımı ve satımı yapılmış. Daha sonrasında mesleği dedem almış, ondan da babama geçmiş. Ben de 19 yaşımdan beri mesleğin içerisindeyim." diye konuştu.

Dedesinin 1940'ta dükkanlarını şu anki konumuna taşıma kararı aldığını kaydeden Niksic, aile geleneği saatçilik mesleğinde dördüncü neslin kendisi olduğunu ifade etti.

Niksic, "Dükkana ilk olarak cep harçlığımı çıkarmak için gelmeye başladım ancak zamanla bu işi sevdim ve bana ilgi çekici gelmeye başladı. Vakit geçtikte işin içine tamamen girdim. İlk başlarda daha az olsa da zamanla giderek işe merak sardım. Bugün de işimizi severek devam ettiriyorum." dedi.

"Mekanik saatlerin ruhu var"

"İnsanlar var oldukça zaman her zaman ölçülmeye devam edecek." ifadesini kullanan Niksic, saat tamirinin sürekli devam edeceğine inandığını, mesleğin yeniliklere açık olduğunu ve içinde bulunduğu zamana uyum sağladığını dile getirdi.

Niksic, akıllı saatlerin kendi mesleklerine olumsuz etki etmediğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:

"İnsanlar, sürekli eski saatlerini tamir ettiriyor. Akıllı saatlerle mekanik saatler arasındaki fark kıyaslanamaz. Ben akıllı saatleri, tıpkı vakti gösteren cep telefonları gibi birer cihaz olarak görüyorum. Mekanik saatlerin ise babamın da her zaman söylediği gibi, ruhu var."

İki çocuk sahibi olduğunu belirten Niksic, ilgi duymaları durumunda evlatlarını da dede yadigarı mesleğe yönlendireceğini ifade etti.​​​​​​​

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