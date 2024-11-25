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Yaşam

Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara havadan görüntülendi

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Göksel Cüneyt İğde  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara havadan görüntülendi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce ve Bolu'da 2 gündür devam eden yağışın etkisi azalırken, komşu iki ilin sınırlarında yer alan, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi beyaz örtüyle kaplandı.

Güzergahı kullananlar, sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili dağın doğası eşliğinde yolculuk yapmanın yanında yüksek rakımlı bölgedeki dinlenme tesislerinden farklı kış manzaralarını seyretme imkanı buluyor.

Bolu Dağı geçişinde karla kaplanan ağaçlar ve kara yolunun kıvrımlı siyah görünümüyle beyaz örtünün içinde oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

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