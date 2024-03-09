Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,913.70
BTC/USDT
68,368.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da düzenlenen mitingde konuşuyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Yaşam

Bodrumlu temizlik personeli işini müziğin ritmine kapılarak yapıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren temizlik personeli Hüseyin Dağdevirir, işini taktığı kulaklıkla müziğin ritmine kapılarak büyük bir keyifle yapıyor.

Ali Ballı  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Bodrumlu temizlik personeli işini müziğin ritmine kapılarak yapıyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Mumcular Mahallesi'nde ailesiyle yaşamını sürdüren 38 yaşındaki Dağdevirir, daha önce turizm ve otelcilikle uğraştı.

Yaklaşık 7 yıl önce Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başlayan Hüseyin Dağdevirir, her gün elinde süpürgesi ve arabasıyla Bodrum sokaklarını dolaşıyor.

Her sabah büyük bir keyif ve heyecanla işini yapmaya çalışan genç, kulaklığını takıp o an dinlemek istediği müziği seçtikten sonra işini yapmaya başlıyor. Süpürgeyle çeşitli figürler de yapan Dağdevirir'e çevredeki vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Amirleri ve mesai arkadaşları tarafından da çok sevilen Hüseyin Dağdevirir'in videoları sosyal medyasında ilgiyle izleniyor.

Dağdevirir, AA muhabirine, müzik eşliğinde iş yapmanın kendisine ilham verdiğini söyledi.

Özgün olmayı çok sevdiğini ifade eden Dağdevirir, "Arabamda hoparlör var telefonla ona bağlanıyorum ve müziğimi açıyorum. Yaz aylarında insanlarla dans ederek işimi yapıyorum. Çok güzel karşılıyorlar, tebessüm edip dans ediyorlar. Yaklaşık bir yıldır çalışırken dans ediyorum. Güneşin ışığı hep üzerimde olduğu için güneşi görünce bambaşka hayat yaşıyorum." dedi.

"Kendimi motive etmeyi çok seviyorum"

Mesleğini ve keşfetmeyi çok sevdiğini belirten Hüseyin Dağdevirir, Bodrum'da artık kendisini herkesin tanıyıp bildiğini dile getirdi.

Sokaklarda çok güzel anılar edindiğini de anlatan Dağdevirir, "Kendimi motive etmeyi çok seviyorum. Birçok müzik dalını seviyorum ancak daha çok eski, yabancı şarkıları dinlemeyi seviyorum. Müziğin doğası, ritmi bambaşka oluyor. Hissetmek, yaşamak ve görmek lazım. Elimde sihirli bir değnek yok belki ama süpürgem var. Müzik ve şarkı benim için bambaşka bir hayat. Anı yaşamayı ve anda kalmayı, sanatsal farkındalıklar oluşturmayı seviyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'2023 yılında 5500 öğrenciye burs tahsisi gerçekleştirdik'
Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
ODTÜ'de "Cumhuriyetin 101. yılında 101 kadın fotoğrafı" temalı sergi açıldı
Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden Refah için acil yardım kampanyası

Benzer haberler

Yüzücü Aysu Türkoğlu, "Cook Boğazı" geçişi için Yeni Zelanda'ya gidiyor

Yüzücü Aysu Türkoğlu, "Cook Boğazı" geçişi için Yeni Zelanda'ya gidiyor

Bodrumlu temizlik personeli işini müziğin ritmine kapılarak yapıyor

Bodrumlu turizmciler turist çeşitliliği ve rezervasyonlarla hareketli bir sezon bekliyor

Tarım işçilerinin günlük ücreti 2023'te arttı

Tarım işçilerinin günlük ücreti 2023'te arttı
Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet