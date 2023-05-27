Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,824.90
BTC/USDT
26,702.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret ediyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Bingöllü arıcı çift 30 yıldır "en iyi bal" için mesai yapıyor

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yaşayan arıcı Mehmet ve eşi Ayten Aslan, en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Rıdvan Korkulutaş, İbrahim Atilla Parkın  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Bingöllü arıcı çift 30 yıldır "en iyi bal" için mesai yapıyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

İlçe merkezinde yaşayan 2 çocuklu 62 yaşındaki Mehmet ve 60 yaşındaki Ayten Aslan 30 yıldır arıcılık yapıyor.

Memurluktan emekli Mehmet Aslan doğayla iç içe olmak için yıllar önce arıcılığa yöneldi.

Aslan tek başına arıcılık yaparken yaşadığı zorlukları eşi Ayten'in desteğiyle aştı.

Eşinin verdiği eğitimle zamanla bu işte ustalaşan Ayten Aslan da 2 çocuğunu büyüterek birinin çevre diğerinin inşaat mühendisi olmasını sağladı.

Zengin bitki örtüsüne sahip Kiğı coğrafyasında yaklaşık 130 kovanla kaliteli bal elde eden Aslan çifti, yüksek verim için adeta arı gibi çalışıyor.

Coğrafi işaret tescilli Bingöl balının üretimine de katkı sunan Aslan çifti, iç piyasanın yanı sıra Almanya ve Avusturya'ya da gurbetçiler aracılığıyla bal satıyor.

"Yıllık 500 kilogram bal satıyoruz, organik bal üretmeye çalışıyoruz"

Mehmet Aslan, AA muhabirine, arıcılığın zor bir meslek olduğunu ve kovanlarını yaban hayvanlarından korumak için önlemler aldıklarını anlattı.

Mesleği yıllardır eşiyle sürdürmenin kendisi için büyük motive olduğunu dile getiren Aslan, Kiğı ilçesi coğrafyasında kekik, geven ve çiçek balı elde ettiklerini belirtti.

Bölgenin bal verimi açısından uygun olduğunu ifade eden Aslan şöyle konuştu:

"2 binin üzerinde rakım var buradaki çiçeklerden dolayı bal daha meşhur oluyor. 125-130 kovanımız var. Biz işin ticari yönüne fazla girmiyoruz. Yıllık 500 kilogram bal satıyoruz, organik bal üretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden balımız da tutuluyor. Yurt dışına dahi gönderiyoruz. Akrabalarımız vasıtasıyla Almanya ve Avusturya’ya bal gönderiyoruz. İç piyasada da İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin gibi birçok ile bal gönderiyoruz."

Ayten Aslan da ilçenin doğasının arıcılık için çok uygun olduğunu aktardı.

Arıların bütün bakımlarını eşiyle yaptıklarını dile getiren Aslan, "Eşimle her zaman birbirimize destek olduk. Kış aylarında kovanlarımızı taşıyoruz, zaman alan bir iş. Evlerin işlerini hallettikten sonra arıların yanına geliyorum, saatli çalışıyorum. Emeğimizin karşılığını alınca mutlu oluyoruz ve hevesimiz artıyor. İşimizi severek yapıyoruz. Çiçekler, arılar, gezi hoşumuza gidiyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Bozdağ: İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır
Gazeteci-yazar Engin Ardıç hayatını kaybetti
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı

Benzer haberler

Bingöllü arıcı çift 30 yıldır "en iyi bal" için mesai yapıyor

Bingöllü arıcı çift 30 yıldır "en iyi bal" için mesai yapıyor

Bingöl'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen silahsız 33 asker anıldı

Bingöllü milli atlet, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

Bingöl'de özel gereksinimli genç kızın öğretmenlik hayali gerçek oldu

Bingöl'de özel gereksinimli genç kızın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet