Yaşam

Bayburt'ta ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü

Doğu Karadeniz'in iç kesiminde, bakir doğası ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.

Beşir Kelleci  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Bayburt'ta ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Dağlık coğrafyası, fauna ve flora zenginliğiyle öne çıkan Bayburt'un yüksek kesimlerindeki köylerde yeşil, sarı ve kırmızı renkleriyle güz hüküm sürerken ağaçların renk geçişleri objektife yansıyor.

Bayburt-Çaykara kara yolunun bulunduğu güzergahtaki ağaçlar da güzel manzara eşliğinde sürücülere yolculuk imkanı sağlıyor.

Bölgede oluşan sonbahar renkleri dronla görüntülendi.

