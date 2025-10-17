Bayburt'ta ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü
Doğu Karadeniz'in iç kesiminde, bakir doğası ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.
Bayburt
Dağlık coğrafyası, fauna ve flora zenginliğiyle öne çıkan Bayburt'un yüksek kesimlerindeki köylerde yeşil, sarı ve kırmızı renkleriyle güz hüküm sürerken ağaçların renk geçişleri objektife yansıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bayburt-Çaykara kara yolunun bulunduğu güzergahtaki ağaçlar da güzel manzara eşliğinde sürücülere yolculuk imkanı sağlıyor.
Bölgede oluşan sonbahar renkleri dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.