Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,905.00
BTC/USDT
107,036.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde Kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Yaşam

Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar manzarasıyla ağırlıyor

Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerine sonbahar manzarası sunuyor.

Ömer Ürer  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar manzarasıyla ağırlıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kaynaşlı ilçesine 15 kilometre mesafede olan tabiat parkı, yaklaşık 2 yıl önce Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle ilgi odağı haline geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bünyesindeki ağaçlarda yeşilin yanı sıra sarı ve kahverengi tonlarının hakim olmaya başladığı tabiat parkı, ziyaretçilerini sonbahar manzarasıyla karşılıyor.

Sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Korugöl, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Bölgenin, yeni tesisler, karavan ve çadır park alanlarıyla Türkiye'nin gözde doğa turizm merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayalıköy Barajı'nda su kritik seviye düştü
Tekirdağ'da sis etkili oldu
Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar manzarasıyla ağırlıyor

Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar manzarasıyla ağırlıyor

Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

Bayburt'ta ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü

Artvin'deki Borçka Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

Artvin'deki Borçka Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü
Zigana Dağı'nda besiciler sonbahar mesaisinde

Zigana Dağı'nda besiciler sonbahar mesaisinde
Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı 9 ayda 220 bin ziyaretçiyi ağırladı

Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı 9 ayda 220 bin ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet