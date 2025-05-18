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Yaşam

Bakanlar Memişoğlu ile Bolat, İstanbul'da huzurevini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Şaduman Türkay  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Bakanlar Memişoğlu ile Bolat, İstanbul'da huzurevini ziyaret etti

İstanbul

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, İl Müdürü Ömer Turan da hazır bulundu.

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Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sakinlerle bir araya gelen Memişoğlu ve Bolat, onlarla sohbet ederek, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Bakan Ömer Bolat ayrıca, buradaki ziyaretin ardından Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi. Bolat, çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet etti.

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