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Yaşam

Bacaklarını kullanmadan da dans edilebileceğini öğrendiği günden beri dans ediyor

Samsun'da 2004 yılında para dans sporu ile tanışan ve Türkiye'de bu sporun öncülerinden olan 22 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Gizem Sarıgöl, kendisi gibi para dans sporcuları yetiştirmek istiyor.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 19.12.2021
Bacaklarını kullanmadan da dans edilebileceğini öğrendiği günden beri dans ediyor

Samsun

Samsun'da 2004 yılında para dans sporu ile tanışan ve Türkiye'de bu sporun öncülerinden olan 22 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Gizem Sarıgöl, kendisi gibi para dans sporcuları yetiştirmek istiyor.

İlk antrenörü Gamze Birsöz Koç sayesinde tekerlekli sandalye ile dans etmeye başlayan Gizem Sarıgöl, yıllar içinde kendisini geliştirerek 2019'da Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı'na seçildi ve Türkiye'yi çeşitli yarışmalarda temsil etti.

Halen Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcusu olan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Meslek Yüksekokulunda eğitimine devam eden Gizem Sarıgöl'ün hedefi, bu sporun tanınırlığını artırmak ve yeni sporcular yetiştirmek.

"Dans ettikçe mutlu oluyorum"

Milli sporcu Gizem Sarıgöl, AA muhabirine, antrenör olmak ve konservatuvara gitmek isteğini söyledi.

Kendisini dans ederken özgür hissettiğini vurgulayan Gizem Sarıgöl, "Hedefim öncelikle antrenör olmak. Benim gibi minikleri yetiştirip milli takıma göndermek. Onun dışında konservatuvar düşünüyorum. Ama şu an engellilere konservatuvar açık değil. Bunun açılmasını istiyorum. Kendimi özgür hissettiğim tek yer. İstediğim hareketi, istediğim mimiği yapabiliyorum. Dans ettikçe mutlu oluyorum. Hiçbir derdi, tasayı düşünmeden o dansı edebilmek çok güzel bir şey." diye konuştu.

Gizem Sarıgöl, ailesinin ve antrenörü Gamze Birsöz Koç'un desteğini her zaman yanında hissettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Dans sayesinde engellerimi hiçbir şekilde takmıyorum. Diğer insanlarla kendimi bir görüyorum. Okulda arkadaşlarımla sosyal bir şekilde daha iç içe olabiliyorum. Milli olduktan sonra daha profesyonelce çalışmaya başladım. Dansla ilgili terimlere, ritim ve danslara ilgim arttı. Bu yönde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Rusya ve Almanya'ya gittim. Rusya kıtalar arası şampiyona, Almanya dünya şampiyonasıydı. Partnerimle kıtalar arası şampiyonada dördüncü olduk. Kendim de tek kadınlarda dördüncü oldum."

Gününün büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğini aktaran Gizem Sarıgöl, "İlk hedefim 2022'deki Türkiye Şampiyonası'nda derece elde edip tekrar milli takıma katılmaya hak kazanmak, ondan sonra da dünya şampiyonasında ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Şu an bunun için yoğun çalışıyorum. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğim." ifadelerini kullandı.

Koç: "Gizem ile Türkiye'de tekerlekli sandalyenin ilk tohumlarını attık"

Para dans antrenörü Gamze Birsöz Koç, 2004 yılında Latin dansları antrenörlüğü yaptığı dönemde Gizem Sarıgöl ile tanıştığını söyledi.

Gizem'le tanıştıktan sonra, "Tekerlekli sandalye ile dans edilebilir mi?" diye araştırdığını ve bu konuya yoğunlaştığını ifade eden Koç, "Beni dans ederken izlemiş. 'Keşke bacaklarım olsa ben de senin gibi dans edebilsem.' dedi. Bu cümlenin ağırlığıyla tekerlekli sandalyeye doğru sendeledim. Sandalyesinden destek almaya çalıştığım sırada sandalye gitti ve dönmeye başladı. O gün aslında Gizem ile Türkiye'de tekerlekli sandalyenin ilk tohumlarını attık. Şimdi onunla birlikte milli takımda büyük bir orman oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yıllar içinde para dans sporuna pek çok sporcunun katıldığını belirten Koç, isteyen için dans etmeye hiçbir şeyin engel olamayacağını vurguladı.

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