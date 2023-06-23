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Yaşam

Azerbaycanlı itfaiyeci, Bakü'de çıkan yangında Türk bayrağının zarar görmesini engelledi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, binanın alt katındaki dükkanlardan birinin önünde asılı duran Türk ve Azerbaycan bayraklarının zarar görmesini engelledi.

Ruslan Rehimov  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Azerbaycanlı itfaiyeci, Bakü'de çıkan yangında Türk bayrağının zarar görmesini engelledi Fotoğraf: Ferid Bağırov(Azertac)

Bakü

Bakü'nün Yasamal ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çalışmalar sürerken bir itfaiye erinin, binanın alt katında bulunan dükkanın önünde asılı Türk ve Azerbaycan bayraklarını zarar görmesin diye indirmesi dikkat çekti.

İtfaiye erinin, bayrakları asılı bulundukları yerden indirmesi sosyal medyada da yer aldı.

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