Dolar
32.23
Euro
35.05
Altın
2,361.13
ETH/USDT
3,846.50
BTC/USDT
70,951.00
BIST 100
10,425.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünya Etnospor Konfederasyonu 6. Kültür Festivali
logo
Yaşam

Avustralya'da kaplan köpek balığının dikenli karıncayiyeni kusması bilim insanlarını şaşırttı

Avustralya'da kaplan köpek balığının, dikenli karıncayiyeni yuttuktan sonra bütün olarak kusması bilim insanlarını "hayrete" düşürdü.

Salih Okuroğlu  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Avustralya'da kaplan köpek balığının dikenli karıncayiyeni kusması bilim insanlarını şaşırttı

Ankara

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Queensland eyaletinin kuzey kıyısında araştırmalarını yürüten bir grup bilim insanı, 2020-2023 döneminde takibe aldıkları kaplan köpek balıklarından birinin, Mayıs 2022'de bir dikenli karıncayiyeni bütün halinde kusarak çıkardığına tanık oldu.

Bu duruma şahit olanlardan James Cook Üniversitesinden deniz biyoloğu Dr. Nicolar Lubitz, yaptığı açıklamada, olayın kendilerini "hayrete" düşürdüğünü söyledi.

Lubitz, "Benim teorime göre, dikenli karıncayiyen bir adadan diğerine yüzüyordu, muhtemelen yiyecek ya da eş arıyordu, şansı yaver gitmedi ve büyük bir kaplan köpek balığı tarafından yakalandı." ifadesini kullandı.

Olayı "milyonda bir" şeklinde nitelendiren Lubitz, "Çok çeşitli türlerle beslendiklerini biliyoruz ancak menüde bir dikenli karıncayiyen olduğunu kesinlikle düşünmemiştim." dedi.

Lubitz, kaplan köpek balığının, muhtemel boğuşmaya karşı bir "stres tepkisi" olarak dikenli karıncayiyeni yuttuktan sonra sindirim belirtisi göstermeden "1 ya da 2 saatte" geri çıkardığını değerlendirdiklerini söyledi.

Büyük bir kaplan köpek balığının, teknik olarak bir dikenli karıncayiyeni bütün halinde yutabileceğine işaret eden Lubitz, kaplan köpekbalıklarının "fırsatçı bir yırtıcı" olduğunu ve "neyi alt edebileceğini ya da neyi besleyici bulduğunu düşünüyorsa onu yediğini" belirtti.

Lubitz, kaplan köpek balıklarının zaman zaman bu reaksiyonları verdiğini ancak "yiyeceklerini o kadar sık kusmadıklarını" kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de ortaokul öğrencisi Gazze'ye destek için harçlığını bağışladı
Avrupa'da Kovid-19 öncesine göre yolcu sayısını en fazla İstanbul Havalimanı artırdı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
Anayasa Mahkemesinden Fiyat İstikrarı Komitesi kararı

Benzer haberler

Avustralya'da kaplan köpek balığının dikenli karıncayiyeni kusması bilim insanlarını şaşırttı

Avustralya'da kaplan köpek balığının dikenli karıncayiyeni kusması bilim insanlarını şaşırttı

Avustralya'da kamu çalışanları hükümetten İsrail'e silah ihracatını durdurmasını istedi

Batı başta olmak üzere çok sayıda ülkede "etki ajanlığıyla" mücadele yasal zemine sahip

"Hiçbir şey yapmama" yarışından sıcak havada soğuk içecek çalan orangutana mayıs ayının tuhaf olayları

"Hiçbir şey yapmama" yarışından sıcak havada soğuk içecek çalan orangutana mayıs ayının tuhaf olayları
Avustralya parlamentosu Filistin'i tanımayı öngören tasarıyı reddetti

Avustralya parlamentosu Filistin'i tanımayı öngören tasarıyı reddetti
Avustralya'da Filistin destekçisi öğrenciler, polisin talimatının ardından kamplarını taşıdı

Avustralya'da Filistin destekçisi öğrenciler, polisin talimatının ardından kamplarını taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet