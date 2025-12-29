Dolar
Yaşam

Ardahan'da gün batımında kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi

Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntü oluşturdu.

Günay Nuh  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Ardahan'da gün batımında kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Ardahan

Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

Dakikalarca gökyüzünde uçan kuşlar, ara ara ağaç ve çatılara kondu.

Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, daha sonra gözden kayboldu.

