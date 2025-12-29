Ardahan'da gün batımında kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi
Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan
Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Dakikalarca gökyüzünde uçan kuşlar, ara ara ağaç ve çatılara kondu.
Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, daha sonra gözden kayboldu.
