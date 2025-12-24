Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında sarkıtlar ile gölet ve akarsuların yüzeyinde buz tabakası oluştu.
Kars
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar ile bitkileri kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Vatandaşların arabalarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştığı ilçede, çarşı esnafı da yaban kuşlarını yemledi.
Vatandaşlardan Avni Yavuz, soğukların etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına, yaban kuşlarına karşı soğuk günlerde duyarlı olması lazım." dedi.
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte buzlanma oluştu.
Kentteki bazı gölet ve akarsuların yüzeyinde buz tabakası oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.