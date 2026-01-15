Dolar
Yaşam

Ardahan'da gün batımı kızıllığı ve kuşların uçuşu görüntülendi

Ardahan'da gün batımının oluşturduğu kızıllık ile kuşların uçuşu güzel görüntü oluşturdu.

Günay Nuh  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Ardahan'da gün batımı kızıllığı ve kuşların uçuşu görüntülendi

Ardahan

Akşam saatlerinde gün batımı sırasında kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

Kuşlar, dondurucu soğuğa rağmen uzun süre gökyüzünde süzüldü.

Kuşların toplu hareketleri ve bulutlarda oluşan kızıllık vatandaşların ilgisini çekti.

