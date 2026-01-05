Ardahan'da kuşların dansı gün batımı ile görüntülendi
Ardahan'da kuşların dansı gün batımı ile güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan
Akşam saatlerinde gün batımı sırasında kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Uzun süre gökyüzünde uçan kuşların toplu hareketleri vatandaşların ilgisini çekti.
Kuşlar, toplu uçuşu gerçekleştirdikten bir süre sonra gözden kayboldu.