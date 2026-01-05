Dolar
logo
Yaşam

Ardahan'da kuşların dansı gün batımı ile görüntülendi

Ardahan'da kuşların dansı gün batımı ile güzel görüntü oluşturdu.

Günay Nuh  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Ardahan'da kuşların dansı gün batımı ile görüntülendi Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Akşam saatlerinde gün batımı sırasında kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzun süre gökyüzünde uçan kuşların toplu hareketleri vatandaşların ilgisini çekti.

Kuşlar, toplu uçuşu gerçekleştirdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

