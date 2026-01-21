Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Yurdun bazı kesimlerinde soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum
Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da, kar ve tipi nedeniyle 551 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da önceki günlerde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle 335 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 110, Kars'ta 63, Ardahan'da 35, Tunceli'de ise 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Erzurum
Erzurum'da iki gün önceki kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, bazı yol ve kaldırımlar ile parklar, bahçeler buzla kaplandı.
Soğuktan korunmak için bazı araçların üzeri battaniyelerle örtüldü, bazı araçların ise buz tutan camları sürücüleri tarafından kazıyıcı yardımıyla temizlendi.
Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde, bazı ağaçların dallarında buzlanma meydana geldi.
Öte yandan, soğuk havanın etkili olduğu Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi'nde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 27,6 derece ölçüldü.
Kars
Kars'ta günlerdir etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye düştü. Bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Araç sahipleri, soğuk hava nedeniyle araçlarına battaniye ve branda sardı.
Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kars'ın Akyaka ilçesi de karla beyaza bürünen haliyle dronla görüntülendi.
Ardahan
Ardahan'da soğuk hava etkisini gösteriyor.
Soğuk hava nedeniyle kentte buzlanma oluştu.
Şehrin yüksek noktalarında etkili olan kar ve yer yer tipi ulaşımı aksatıyor.
Tunceli
Tunceli'de hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu, yollarda buzlanma meydana geldi.
Kentteki bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.
Belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.
Ağrı
Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece gösterdiği kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye ve naylonlarla örttü.
Fatih Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan su deposunun etrafında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.
Buz sarkıtları dronla görüntülendi.
Iğdır
Iğdır'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki birçok noktada sular dondu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü şehir merkezi, dronla görüntülendi.
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 417 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 417 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 198 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi, 14 şantiyede 257 araç ve 600 personelle yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler, kentteki ana arterlerde kar temizliği yapıyor.
Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle Zernek Barajı'nın yüzeyi buz tuttu, Başkale ilçesinde ise ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı.
Muş
Kent genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 92 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte üç gündür kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu belirtti.
Kar ve fırtınadan dolayı 92 köy yolunun ulaşıma kapandığını dile getiren Yentür, "Köy yollarının açılması için ekipler çalışma yürütüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı bulunan köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyoruz." dedi.
Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle önceki gün kent genelinde kapanan 229 yerleşim yeri yolundan 178'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı 51 yolun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 76 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yürüttü.
Vatandaşlar da araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı.
