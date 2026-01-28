Dolar
logo
Gündem

Ardahan'da gün batımında kuşların süzülüşü görüntülendi

Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde kuşların süzülüşü güzel görüntü oluşturdu.

Günay Nuh  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Ardahan'da gün batımında kuşların süzülüşü görüntülendi

Ardahan

Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

Kuşlar, sıfırın altında 5 derece soğuk havaya rağmen dakikalarca gökyüzünde kaldı.

Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, gün batımının oluşturduğu kızıllıkla güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan'da gün batımında kuşların süzülüşü görüntülendi
