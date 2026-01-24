Ardahan'da çok sayıda kuşun aynı anda uçuşu güzel görüntüler oluşturdu
Ardahan’da çok sayıda kuşun gökyüzünde aynı anda süzülüşü güzel görüntüler oluşturdu.
Ardahan
Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Kuşlar, soğuk havaya rağmen uzun süre maviyle kaplanan gökyüzünde süzüldü.
Kuşların toplu uçuşu, havadaki mavilikle birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.
