logo
Yaşam

Ardahan'da çok sayıda kuşun aynı anda uçuşu güzel görüntüler oluşturdu

Ardahan’da çok sayıda kuşun gökyüzünde aynı anda süzülüşü güzel görüntüler oluşturdu.

Günay Nuh  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Ardahan'da çok sayıda kuşun aynı anda uçuşu güzel görüntüler oluşturdu

Ardahan

Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

Kuşlar, soğuk havaya rağmen uzun süre maviyle kaplanan gökyüzünde süzüldü.

Kuşların toplu uçuşu, havadaki mavilikle birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.

