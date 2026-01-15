Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ara verildi.
Ordu
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Akkuş ve Aybastı ilçelerinin tamamında, Çatalpınar ilçesinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, eğitime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.