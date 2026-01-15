Dolar
Gündem

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ara verildi.

Hayati Akçay  | 15.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi.

Akkuş ve Aybastı ilçelerinin tamamında, Çatalpınar ilçesinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, eğitime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

