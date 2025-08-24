Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tarihi tabyaya yürüyüş düzenlendi
Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kapsamında Ramazan Tabyası'na yürüyüş düzenlendi.
Ardahan
Merkez Halil Efendi Mahallesi'ne gelen 14 kişilik doğasever, Yıldızlı Dağı'nın zirvesindeki Ramazan Tabyası için hazırlık yaptı.
Doğa ve tarihin birleştiği manzara eşliğinde bir araya gelen genç ve çocuklardan oluşan grup, 2 bin 143 rakımlı zirveye yapılan 7 kilometrelik yürüyüşü tamamladı.
Yürüyüş, katılımcılara Osmanlı-Rus Savaşı döneminde bölgenin savunması amacıyla inşa edilen Ramazan Tabyası'nı yakından görme şansı sundu.
