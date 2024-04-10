Dolar
32.26
Euro
35.05
Altın
2,350.03
ETH/USDT
3,502.70
BTC/USDT
68,843.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Araştırma: Eski çağlarda insanlar tilkileri evcil hayvan olarak beslemiş olabilir

Arjantin'deki bir sit alanında bulunan tilki kalıntılarında yapılan incelemeler, bu hayvanların insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Zeynep Katre Oran  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Araştırma: Eski çağlarda insanlar tilkileri evcil hayvan olarak beslemiş olabilir

Ankara

BBC'nin haberine göre, Arjantin, Almanya ve İngiltere'den bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırma kapsamında, Arjantin'in Patagonya bölgesinde yer alan ve 1500 yıl öncesine ait mezarlıkta yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemikler incelendi.

İnsan kalıntılarının yanı sıra, köpek benzeri bir hayvana ait olduğu düşünülen kalıntıları analiz eden araştırmacılar, kemiklerin "Dusicyon Avus" isimli nesli yaklaşık 500 yıl önce tükenmiş bir tilki türüne ait olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, tilkiye ait kemikler üzerinde yaptıkları DNA analizleri sonucunda, hayvanın eski çağlarda yaşamış avcı toplayıcı topluluklarla beraber yemek yediğini ve insanların yaşam alanlarının bir parçası olduğunu ortaya çıkardı.

Tilkilerin dönemin halkı için değerli olmasından dolayı insanlarla beraber gömüldüğünü belirten araştırmacılar, türün insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceğini belirledi.

Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nde görevli Dr. Ophelie Lebrasseur, "Bu tilkinin avcı toplayıcı toplumdaki bireylerle bu kadar yakın bir bağ kurmuş olması oldukça nadir bir bulgu." ifadesini kullandı.

Lebrasseur, tilkinin insanlarla beraber gömülmesine ilişkin, "Bu, sembolik olmaktan öte bir şey. Aralarında gerçekten bir arkadaşlık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
Tarımda yer altı sularının kullanılmasına kısıtlama getirilmesi önerisi
Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Elazığ merkezli depremin etkisi, Bingöl'de su kanalında kayma ve yarıklara neden olmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Araştırma: Eski çağlarda insanlar tilkileri evcil hayvan olarak beslemiş olabilir

Araştırma: Eski çağlarda insanlar tilkileri evcil hayvan olarak beslemiş olabilir

Dünyada su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin haritası çıkarıldı

Araştırma: Çocuklar, kendilerini internetteki tehlikelerden korurken içgüdülerine güvenmek zorunda kalıyor

MEB'in ABİDE 2024 uygulaması 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak

MEB'in ABİDE 2024 uygulaması 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak
Araştırma: İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının daha yavaş ilerlemesine neden oluyor

Araştırma: İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının daha yavaş ilerlemesine neden oluyor
Araştırma: ABD'de siyahiler, polisin orantısız müdahalesinde ölenlerin yaklaşık 3'te 1'i

Araştırma: ABD'de siyahiler, polisin orantısız müdahalesinde ölenlerin yaklaşık 3'te 1'i
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet