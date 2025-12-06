Dolar
Yaşam

Ardahan'da okul bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ardahan'ın Göle ilçesinde okul bahçesinde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anıl Aydın  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Ardahan

Soğuk havanın etkili olduğu ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine tilki geldiğini gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kayıtta, tilkinin kendisini kaydedenlere aldırmadan bahçede yiyecek aradığı ve ağaç dibinden bir şey bulduktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

