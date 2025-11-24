Dolar
Kültür

Ardahan'da gezici kütüphane otobüsü 7 yıldır her kesimi kitapla buluşturuyor

Ardahan'da hayata geçirilen gezici kütüphane otobüsü, 7 yıldır başta çocuklar olmak üzere kırsalda yaşayanları kitapla buluşturuyor.

Günay Nuh  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Ardahan'da gezici kütüphane otobüsü 7 yıldır her kesimi kitapla buluşturuyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde kentte 2018'de hizmete başlayan gezici kütüphane, bugüne kadar 1500 noktaya ulaştı.

Kırsalda yaşayanlar için köy, yayla ve mezraya kadar giden gezici kütüphane, bu sezon için nisan ayında başladığı yolculuğunu tamamladı.

Yaklaşık 1000 üyesi olan gezici kütüphanenin bu sezonki son etkinliği, Göle ilçesine bağlı Arpaşen köyündeki Şehit Er İbrahim Öztürk İlkokul ve Ortaokulu'nda yapıldı.

Gelecek yıl kitap yolculuğuna devam edecek

Buradaki etkinlikte kitap okuyan çocuklara kek ve meyve suyu ikram edildi. Gezici kütüphane otobüsü, gelecek yıl nisan ayında tekrar vatandaşları kitapla buluşturmak için yolculuğuna devam edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, gezici kütüphane otobüsünün kış dolayısıyla sezonu tamamladığını söyledi.

Sezonu verimli tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dede, "Sadece öğrencilerle buluşmuyoruz ama öğrencilerle buluşmamızın da bir başka hususiyeti var, o da ağaç yaşken eğilir. Dolayısıyla kitapla, kütüphaneyle ilişkisini, samimiyetini sıcak tutmamız lazım. Onun hafızasında, algı dünyasında kitap, kütüphane dünyasını sıcak ve samimi dokunuşlarla ayakta tutarsak onları kazanacağımıza inanıyoruz." dedi.

"Yetişkinlerimizin okuma alışkanlığı konusunda artan bir ivmesi var"

Ulaşılan noktalarda sadece okullar olmadığını, aynı bölgeye bazen birkaç kez gidildiğini dile getiren Dede, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman aracımızı kıraathanelerin, köy kahvelerinin, camilerin önüne çekerek yetişkinlerimize de hizmet veriyoruz. Yetişkinlerimizin okuma alışkanlığı konusunda artan bir ivmesi var. Onu inkar etmek mümkün değil. Siz dokundukça, onların ayağına gittikçe karşılığını mutlaka alıyorsunuzdur. Bu sezonun son durağını Göle ilçemizin Arpaşen köyü olarak tespit ettik."

6. sınıf öğrencisi Yaren Gezer de gezici kütüphanenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Kütüphane çok güzel. Buraya ilk kez geliyor. Çok heyecanlıyız, sevinçliyiz. Kitapların hepsi çok güzel. Okuduğum kitap da harikaydı." dedi.

Esra Bulak ise ilk kez gezici kütüphane ve farklı kitaplarla buluşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

