Dolar
42.49
Euro
49.21
Altın
4,176.97
ETH/USDT
3,042.10
BTC/USDT
91,709.00
BIST 100
10,890.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Adana Sivil Toplum Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Sağlık

Sürüş davranışları, bilişsel gerilemeyi erken tespit etmeye yardımcı olabilir

Araç sürüş verilerinin, bilişsel gerileme riski taşıyan kişilerin erken dönemde belirlenmesine yardımcı olabileceği tespit edildi.

Nuri Aydın  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Sürüş davranışları, bilişsel gerilemeyi erken tespit etmeye yardımcı olabilir

İstanbul

Bulguları ABD'deki "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmada bireylerin sürüş verileriyle bilişsel durumları arasındaki bağ incelendi.

Araştırmaya Alzheimer hastalığının öncülü kabul edilen "hafif bilişsel bozukluğu" bulunan ortalama 75 yaşındaki 56 kişi ile bilişsel açıdan sağlıklı 242 kişi katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışmanın başında her iki grubun sürüş alışkanlıkları benzer görünse de zamanla hafif bilişsel bozukluğu olanlarda aylık sürüş sıklığında, gece sürüşlerinde ve rotayı değiştirme sıklığında daha belirgin düşüşler görüldü.

Bilim insanları, üç yıl süren araştırma sonucunda bir kişinin ne kadar uzağa gittiği, ne sıklıkla dışarı çıktığı ve aynı rotayı ne kadar izlediği gibi sürüş verilerinin yaş veya standart hafıza testlerinden daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirledi.

Araştırmacılar, yolculuk mesafesi, hız sınırının aşılma sıklığı ve sürüş rutini değişim oranı gibi verileri kullanarak kişilerin bilişsel bozukluk geliştirip geliştirmediğini yüzde 82 doğrulukla tahmin edebildi.

Bu verilere yaş, kişisel özellikler, bilişsel test sonuçları ve Alzheimer ile ilişkili genin bulunup bulunmadığı bilgisi eklendiğinde ise doğruluk oranı yüzde 87'ye çıktı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmanın yazarı Dr. Ganesh M. Babulal, insanların günlük sürüş davranışlarını izlemenin bilişsel becerilerini takip etmenin düşük maliyetli ve rahatsızlık vermeyen yolu olduğunu belirterek, "Bu yöntem, kazalar veya kıl payı atlatılan olaylar yaşanmadan önce risk altındaki sürücülerin daha erken dönemde belirlenmesini sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Bağcılar'da İETT otobüsü ağaca çarptı
Emine Erdoğan: Sıfır atığın insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kuvvetlerimizin gücü aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir

Benzer haberler

Sürüş davranışları, bilişsel gerilemeyi erken tespit etmeye yardımcı olabilir

Sürüş davranışları, bilişsel gerilemeyi erken tespit etmeye yardımcı olabilir

Bakan Kacır'dan AB'ye AR-GE ve savunmada işbirliği çağrısı

Araştırma: Şöhret, ünlü müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor

Araştırma: Galaksileri bir arada tuttuğu düşünülen "karanlık maddenin" ilk kanıtına rastlanmış olabilir

Araştırma: Galaksileri bir arada tuttuğu düşünülen "karanlık maddenin" ilk kanıtına rastlanmış olabilir
Araştırma: İnsan beyni 5 evreden geçiyor, 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşıyor

Araştırma: İnsan beyni 5 evreden geçiyor, 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşıyor
Araştırma: Golden retriever cinsi köpekler, insanlarla benzer duyguları etkileyen bazı genleri paylaşıyor

Araştırma: Golden retriever cinsi köpekler, insanlarla benzer duyguları etkileyen bazı genleri paylaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet