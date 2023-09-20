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Yaşam

Antalya'da su bulmak için sondaj yapılan bahçedeki kuyudan gaz çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı sondajda, 95 metre derinlikte gaza rastlandı.

Talip Demirci, Ayşe Yıldız  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Antalya'da su bulmak için sondaj yapılan bahçedeki kuyudan gaz çıktı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Ernez Mahallesi Düzce Mersin mevkiindeki bahçesinde nar yetiştiren çiftçi Muharrem Toksöz, bahçesinin su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışması yaptırdı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla 95 metreden su çıkarıldı. Suyun tadı ve kokusunun değişik olduğunu fark eden Toksöz, çakmak çakınca kuyu alev aldı.

Toksöz, AA muhabirine, 30 dönüm bahçesi olduğunu ve yağış azlığı nedeniyle su sıkıntı çektiklerini söyledi.

Bu nedenle sondajla su çıkarmaya ihtiyaç duyduklarını anlatan Tokgöz, "Çıkan suyu bir hafta havuzda depoladık. Bir ara suyun tadına baktım, gariplik vardı. Çakmakla bir deneme yaptım. Çakmağı çakınca kuyunun içi alev aldı. Üzerini kapatarak sönmesini sağladım. Sonra vana sistemi yapıp, gazı yüzeye çıkardım. Türkiye Petrolleri görevlilerini aradık, görüntüler gönderdik, konuyu araştıracaklarını söylediler. İnşallah burada gaz çıkar, buna vesile oluruz." dedi.

Kaymakamlık yetkilileri, konunun araştırılması için ekiplerin alanda çalışma yapacağını, daha önce de bölgede benzer gazlara rastlandığını ancak şu ana kadar doğal gaz tespit edilmediğini bildirdi.

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