Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,609.50
Altın
1,768.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya’da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi

Serik ilçesinde yaşayan 119 yaşındaki Havva Çevik ve 101 yaşındaki Cennet Karagöz isimli kız kardeşler uzun yaşamlarıyla ilgi odağı oldu.

Servet Tümer   | 30.06.2020
Antalya’da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi

Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 119 yaşındaki Havva Çevik ve 101 yaşındaki kız kardeşi Cennet Karagöz'ün, yıllara meydan okuyan uzun yaşamları ilgi çekiyor.

Serik ilçesi Gebiz mahallesinde ormanlık alandaki iki ayrı müstakil evde hayatlarını sürdüren kız kardeşler, asrı geride bırakan yaşlarına rağmen günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

Asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi

Yaşlarıyla şaşırtan kız kardeşlerden Havva Çevik'in 8 çocuğundan 6, Cennet Karagöz'ün ise 8 çocuğundan 22 torunu bulunuyor. Torunlarının torunlarını gören asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarında sağlıklı kalmalarının sırrının tarhana ve buğday çorbası ile bulgur aşı olduğunu söylüyor.

Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çobanlık yaptığını ve Toros Dağları'nın temiz havasında ömrünün geçtiğini anlattı.

Hayatı boyunca önemli hastalık geçirmediğini belirten Karagöz, son yıllarda ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorluk çekmeye başladığını kaydetti.

Doğayı çok sevdiği için çocuklarının ısrarlarına rağmen evinden ayrılmadığını anlatan Karagöz, "Çok sevdiğim eşimi 15 yıl önce kaybettim. Keşke yaşasaydı ve yanımda olsaydı. O öldükten sonra bir daha evlenmedim. Niye evleneyim? Allah kapatılan kapıyı devşirmesin. Eşimi çok severdim." diye konuştu.

"Hiç hazır beslenmedim"

Köydeki oğlu ve gelininin yemeğini getirdiğini vurgulayan Karagöz, "Ben kendim artık yemek yapamıyorum. Hiç hazır beslenmedim. Yoğurt, ayran, tarhana çorbası, bulgur aşı yiyerek bu yaşlara geldim." dedi.

Havva Çevik ise güzel ve mutlu bir ömür geçirdiğini söyledi.

Çocuklarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını kaydeden Çevik, "Yoğurt ile süt ile çam ağaçlarının altında büyüdük. Çarık giydik, harman kaldırdık, ekin biçtik. Buğday ektik." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1033 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden aşı tarihi öngörüsü

Benzer haberler

Antalya’da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi

Antalya’da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Alanyaspor'un en skoreri Cisse takımının son 3 maçında 6 gol kaydetti

Antalya'da sezon Ukraynalı turistlerle hareketlenecek

Antalya'da sezon Ukraynalı turistlerle hareketlenecek
Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı

Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı
Antalya'daki Konyaaltı Sahili YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı

Antalya'daki Konyaaltı Sahili YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı