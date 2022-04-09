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Yaşam

Ankara'da dokuma tezgahlarından çıkan el emeği ürünler beğeniye sunuluyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Kadın Üretim Kooperatifi üyeleri dokuma tezgahlarında hünerlerini sergiliyor.

Soner Aksakal   | 09.04.2022
Ankara'da dokuma tezgahlarından çıkan el emeği ürünler beğeniye sunuluyor Fotoğraf: Soner Aksakal/AA

Ankara

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'nın öncülüğünden hazırlanan ve Ankara Kalkınma Ajansının destekleriyle kurulan Gölbaşı Kadın Üretim Kooperatifi, kadınların ürettiği yöresel ürünlerin tanıtılması, üretilmesi ve pazarlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Bir okulda kurulan dokuma tezgahlarında dokunan kumaşlar, vatandaşlarla buluşturuyor.

Dokuma öğretmeni Fatma Öztunç, kurslara 6 dokuma tezgahıyla devam ettiklerini, geçen yıldan bu yana 30 kadına eğitim verdiklerini söyledi.

Kooperatifin amacının üreten ve üretmek isteyen kadınlara katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Öztunç, "Üretimimizi çeşitlendirip, kooperatifimizi büyütmeyi amaçlıyoruz. Bunun için tüm kadınlarımızın hem atölyelerimize hem de kooperatifimize katılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

"Bir şeyler üretmek, faydalı olabilmek beni mutlu ediyor"

Giyim öğretmeni Neşe Boyraz ise dokuma tezgahlarında çıkan kumaşları ürünlere dönüştürdüklerini kaydetti.

Kursiyerlerden emekli öğretmen Gülfidan Aybar ise atölyelerin ve kooperatifin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Emekli olan arkadaşları buraya davet ediyorum. Kursların çok faydasını gördüm. Bir şeyler üretmek, faydalı olabilmek beni mutlu ediyor." dedi.

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