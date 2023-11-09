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Yaşam

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Zafer Göder, Ömer Ürer  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Bolu/Düzce

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ve Elmalık mevkilerinde yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle güzergahta yavaş seyretti.

Güzergahta önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını istiyor.

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