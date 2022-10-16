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Yaşam

Amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda turna balığı tuttu

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 60 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.

İsmail Şen   | 16.10.2022
Amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda turna balığı tuttu

Elazig

Kentte yaşayan esnaf Akif Karaaslan, arkadaşı Mükerrem Özerli ile Keban Baraj Gölü'ne olta ile balık avlamaya gitti.

Göle olta bırakan Karaaslan, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti.

Oltayı çekmeye başlayan Karaaslan, iğnenin ucunda büyük bir turna balığı görünce şaşırdı.

Arkadaşı Özerli ile zorlukla kıyıya çıkardıkları balığın kilosunu ve boyunu ölçen Karaaslan, yakaladıkları balığın yaklaşık 60 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda olduğunu belirledi.

Karaaslan'ın balığı olta ile tuttuğu anları arkadaşı Özerli cep telefonu ile kaydetti.


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