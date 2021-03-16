Euro
8.94
Dolar
7.48
BIST 100
1,565.26
Altın
1,734.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"na katılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile ortak basın toplantısı düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam

Almanya'daki kariyerini bırakıp köyüne dönen makine mühendisi keçi yetiştiricisi oldu

Türkiye'ye döndükten sonra çalıştığı kağıt fabrikasından 3 yıl önce istifa eden 52 yaşındaki Güner, Bartın'ın Ulus ilçesinde keçi yetiştiriciliği yaparak ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra köyünde huzurlu bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Selim Bostancı   | 16.03.2021
Almanya'daki kariyerini bırakıp köyüne dönen makine mühendisi keçi yetiştiricisi oldu

Bartın

Doğup büyüdüğü Almanya'dan yaz aylarında geldiği Bartın'ın Ulus ilçesindeki köyüne yerleşerek geçimini burada sürdürme hayali kuran 52 yaşındaki makine mühendisi Fuat Güner, bu isteğini keçi yetiştiriciliği yaparak gerçeğe dönüştürdü.

Almanya'da makine mühendisliği bölümünden mezun olan Güner, burada çeşitli şirketlerde teknikerlik ve yöneticilik yaptı.

Bir süre sonra baba ocağına dönmeye karar veren Güner, Türkiye'de bazı illerde çalıştıktan sonra son olarak görev yaptığı kağıt fabrikasından 3 yıl önce istifa edip Kumluca beldesine bağlı Doğanköy'e yerleşti.

Burada dedelerinden kalan arazileri değerlendirmek için araştırma yapan Güner, keçi yetiştirmeye karar verdi.

Güner, köyünde kurduğu 500 metrekarelik modern ahırda keçi yetiştirmeye başladı.

Sabah erken kalkıp keçileri dağlık araziye götürerek gün boyu beslenmelerini sağlayan Güner, ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra köyünde huzurlu bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"İnsanlara örnek olması için burada keçi yetiştiriciliğine başladım"

Fuat Güner, AA muhabirine, Almanya'da yaşadığı dönemlerde 4-5 yılda bir geldiği köyünün ekonomik potansiyelini gördüğünü söyledi.

Köyüne geldiği dönemlerde insanların hayvan yetiştiriciliği yapmadığını ve arazilerin atıl şekilde durmasına üzüldüğünü dile getiren Güner, "İnsanlar burada neden hayvancılık veya seracılık yapmıyor, diye hayret ettim. Almanya'dan gidip gelirken 'Burada ne yapabilirim?' diye düşündüm. Köyümüzdeki doğa örtüsünün özellikle keçi yetiştiriciliği için uygun olduğunu gördüm. Ben de insanlara örnek olması için burada keçi yetiştiriciliğine başladım." diye konuştu.

Güner, köylerde üretimde bulunmanın önemine işaret ederek, "Örneğin marketlerden aldığımız fasulye, nohut gibi konserve gıdalar buralarda üretilebilir ama insanlar bu toprakları verimsiz olarak görüyorlar ve şehirlere göç etmek istiyor. Bu işe girişmek istediğim zamanlar bana 'Bu iş olmaz.' diyenler oldu ama ben Allah'ın verdiği aklı kullanarak hayvancılığa başladım." dedi.

İşe 50 keçiyle başladığını, 100 keçiye ulaştığını aktaran Güner, "Bu sayıyı 1-2 sene içinde 250'ye çıkarmayı hedefliyorum. Bu işi yaparken hem işimin efendisi oluyorum, hiç karışan yok hem de ciddi bir gelir elde etmiş oluyorum." ifadesini kullandı.

Güner, keçi yetiştiriciliğini, yemleme için palet ve yem kırma makinesi alarak profesyonel hale dönüştürmek istediğini, dağlık arazilerdeki böğürtlen dikenlerini keserek işleyeceğini anlatarak, "Hayvanlar bahar ve yaz aylarında doğadan besleniyor, yaptığım yem de kış yiyecekleri olacak. Fındık kabuğunu da öğüterek arpa ve buğdayla karıştırıp palete dönüştüreceğim. Burada yaz kış maliyet neredeyse sıfır olacak. Ama sabır gerektiren bir iş çünkü 2-3 sene ekonomik olarak bir şey kazandırmıyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 57 ilde arttı, 24 ilde azaldı
BioNTech-Pfizer AB'ye ikinci çeyrekte 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı sağlayacak
Avrupa ülkeleri DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansının kararına rağmen AstraZeneca aşısının uygulanmasını durdurdu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların 'tam açık' ve 'kısmen açık' olduğu ülkeleri açıkladı
'Çok yüksek riskli' Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç vermeye başladı

Benzer haberler

Almanya'daki kariyerini bırakıp köyüne dönen makine mühendisi keçi yetiştiricisi oldu

Almanya'daki kariyerini bırakıp köyüne dönen makine mühendisi keçi yetiştiricisi oldu

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması

Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Almanya’da 2020’de hane halkının tüketiminde son 50 yılın en yüksek düşüşü görüldü

Almanya’da 2020’de hane halkının tüketiminde son 50 yılın en yüksek düşüşü görüldü
Sağlık çalışanları 90 yaşındaki Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü

Sağlık çalışanları 90 yaşındaki Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü
ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun