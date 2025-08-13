Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya'nın, silah ihracatını durdurma kararı aldığı İsrail'e yeni denizaltı için onay verdiği iddia edildi

Almanya'nın, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma kararı almasına rağmen İsrail'e yeni bir denizaltı ihracatını onayladığı iddia edildi.

Salih Okuroğlu  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Viyana

Tageszeitung (Taz) gazetesinin haberine göre, Alman hükümeti, İsrail'e yeni bir denizaltı ihracatını onayladı.

Şirketlerin insan hakları, çevre ve yolsuzluk alanlarındaki sorumluluklarını izleyen sivil toplum kuruluşu "Facing Finance"den Luca Schwie, konu hakkında Taz'a açıklama yaptı.

Schwie, "İhracat izni 8 Ağustos'ta kamuoyuna duyuruldu ancak tam olarak ne zaman verildiğini bilmiyoruz." dedi.

Habere göre, denizaltının satın alınmasına ilişkin sözleşme 2012'de imzalandı. Aralık 2023'te Almanya Federal Güvenlik Konseyi, teslimata yeşil ışık yaksa da hala Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinden (BAFA) gerekli ek ihracat lisansı alınamamıştı. Facing Finance ise teslimatın planlandığı gibi ilerlediğini ve söz konusu iznin alındığını aktardı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in bu kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.

Merz, "İsrail kabinesi tarafından geçtiğimiz gece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemlerini sertleştirmesi kararı Alman hükümeti için bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğinin giderek daha az anlaşılır olmasına yol açmaktadır. Bu koşullar altında Alman hükümeti, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silah ihracatına ikinci bir duyuruya kadar onay vermeyecek." açıklamasını yapmıştı.

