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Yaşam

Ağrı'da 50 metre yükseklikten akan şelale doğa tutkunlarını ağırlıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde karların henüz erimediği Aladağ Dağları'nda bulunan ve 50 metre yükseklikten kayalıklar arasında akan şelale, doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Abdullah Söylemez  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Ağrı'da 50 metre yükseklikten akan şelale doğa tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

İlçenin güneyinde 3 bin rakımın üzerinde yer alan Aladağ Dağları'nın zirvesi halen karla kaplı bulunuyor.

Dağın eteklerinde yer alan Kağnılı köyü yakınlarında bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen 2400 rakımdaki şelale de eriyen kar ve yağmur sularıyla coşkun akmaya başladı.

Bölgeye gelen doğa tutkunları, 50 metre yükseklikten akan şelale çevresinde hafif kar altında gezinti yaptı, güzel manzaraya karşı çay içti.

Doğa tutkunu Lütfullah Tarhan, AA muhabirine, şelalenin zor bir arazi yapısı içerisinde olduğunu ve henüz çok bilinmediğini söyledi.

Doğa tutkunları olarak Kağnılı köyüne geldiklerini ifade eden Tarhan, "Şelale yaklaşık 50 metre yükseklikten akıyor. Kışın yağan kar ve ilkbaharda yağmur suları burayı besliyor. Manzarayı görebilmek için buraya kadar geldik. Bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz. Manzara gerçekten çok güzel ve bir yandan da kar yağıyor. Tarif edemeyeceğim duygular içerisindeyim. Buranın keşfedilmesini bekliyoruz ve bütün doğa severleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.

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