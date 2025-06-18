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Yaşam

Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Ağrı'da 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen ve kalp damarı rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Abdullah Söylemez  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 34 haftalık ve 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen Behram Ali Talay prematüre bebek, doğum sonrası kalbinde kapanması gereken damarın açık kalması (patent ductus arteriosus) nedeniyle tedavi altına alındı.

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Bebeğin ileri düzey cerrahi müdahale tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürü Fedal Durmuş da havalimanında ekiplere destek oldu.

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