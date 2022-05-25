Ağrı ve Kars'ın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü
Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Ağrı
Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kenti çevreleyen sıra dağlar ile eteklerindeki köyler beyaza büründü.
Köylere mayısın son günlerinde yağan kar kışı aratmadı.
Kars
Kars'ın yüksek kesimlerine de mayısın son haftasında kar yağdı.
Kentte yüksek rakımlı bölgelerden dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Allahuekber Dağları ve yüksekteki yerleşim yerleri beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.