Dolar
13.60
Euro
15.54
Altın
1,819.66
ETH/USDT
3,127.80
BTC/USDT
43,907.00
BIST 100
1,997.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk taburcu edildi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Orhan Pehlül   | 07.02.2022
Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk taburcu edildi

Adıyaman

Onevler köyü Kozağaç mezrasında 29 Ocak'ta sokak köpeğinin saldırısına uğramasının ardından Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopterle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilen Ayhan Altuntaş, 10 günlük tedavisinin ardından hastaneden çıktı.

Baba Nuri Altuntaş, AA muhabirine, emeği geçenler ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Çocuğunun köpek saldırısı sonrası devletin bütün imkanlarının seferber olduğunu aktaran baba Altuntaş, "Ayhan, dedesinin yanına tatile gitmişti daha sonra kar yağışının olduğu esnada köpek saldırısı olmuş, bizde o zaman Adana'daydık, köy yolu kapalı olunca, askeri helikopter köyden alıp hastaneye getirmiş, şimdi taburcu oluyoruz. Ayhan'ın durumu iyi, emeği geçen herkese başta Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'a teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Ayhan Altuntaş da hastanedeki tedavisinin bittiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

​​​​​​​Onevler köyü Kozağaç mezrasında yaşayan Ayhan Altunbaş, 29 Ocak'ta sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanmış, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşmak için Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopter devreye girmişti. Helikopterle Adıyaman Havalimanı'na getirilen Altunbaş, ambulansla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı
Hong Kong’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi
Güney Kore ve Avustralya Kovid-19 önlemlerini esnetirken, Endonezya sıkılaştırdı

Benzer haberler

Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk taburcu edildi

Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk taburcu edildi

Adıyaman'da ambulans helikopter nefes darlığı yaşayan hasta için havalandı

Adıyaman'da yaralıya ulaşmak için 30 kilometre kar temizlendi

Kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kız öldü, babası yaralandı

Kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kız öldü, babası yaralandı