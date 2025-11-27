Dolar
logo
Kültür

Perre Antik Kenti'nde 2025 kazı sezonu tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında çalışma yapılan Perre Antik Kenti'nde bu yılki kazı sezonu tamamlandı.

Orhan Pehlül  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Perre Antik Kenti'nde 2025 kazı sezonu tamamlandı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi sınırlarında yer alan Perre Antik Kenti, Kommagene Uygarlığı'nın 5 büyük kentinden biri olarak biliniyor.

Roma döneminden itibaren kesintisiz yerleşim izleri taşıyan antik kentteki 2 bin 500 metrekarelik alanda yapılan kazılarda, dini, ticari ve günlük yaşama ait çok sayıda buluntu gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen ve yaklaşık 5 ay süren kazılarda, 20 kişilik ekip ile 4 uzman arkeolog görev aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, AA muhabirine, bu yılki kazı sezonunun verimli geçtiğini söyledi.

Antik kentte "Sonsuzluk Merdiveni" olarak adlandırılan alandaki kazıların bu yıl da sürdürüldüğünü anlatan Yelken, "Kazılarımızı bu yıl 3 farklı noktada yoğunlaştırdık. 'Kutsal Alan' olarak tanımladığımız bölgede 9 yeni açma gerçekleştirdik. Daha önce 600 metre uzunluğundaki kazı hattını bu yıl 800 metreye çıkardık." dedi.

Kazıların bir diğer noktasının Roma dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğu "Cennet Mozaiği" çevresi olduğunu belirten Yelken, "Bu alanda 17 açma gerçekleştirdik. Mozaik tabanlı yapı izlerinin yanı sıra çok sayıda küçük buluntu ele geçirildi. Özellikle mimari bloklar ve taş işçiliği detayları, kentin dini ve sosyal yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor." ifadelerini kullandı.

Yelken, kazı sezonu boyunca 2 bin 500 metrekarelik yeni arkeolojik alanın ortaya çıkarıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yaklaşık 1500 metreküp toprak kaldırıldı. Roma dönemine ait mimari unsurlar, tandır kalıntıları ve günlük yaşama dair izler tespit ettik. Ayrıca Roma çeşmesinde küçük onarımlar ve tamamlayıcı kazılar yaptık. 2025 kazı sezonunda önemli ilerleme kaydettik. 2026 yılı için hazırlıklarımız şimdiden başladı. Perre'de her yıl geçmişe dair yeni bilgilerle karşılaşıyoruz."

