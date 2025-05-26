Dolar
38.98
Euro
44.42
Altın
3,331.26
ETH/USDT
2,572.80
BTC/USDT
109,873.00
BIST 100
9,327.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

ABD'li hidrojeoloji uzmanı Prof. Dr. Fryar Konya'daki obrukları inceledi

Kentucky Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alan Fryar, Konya'daki obrukları inceledi.

Abdullah Doğan  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
ABD'li hidrojeoloji uzmanı Prof. Dr. Fryar Konya'daki obrukları inceledi Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

Hidrojeoloji uzmanı Fryar, Amerika Jeoloji Derneğinin desteklediği "Thompson Lecture Tour" programı kapsamında, Konya Teknik Üniversitesinin davetiyle Türkiye'ye geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yer altı suyu sistemleri ve çevresel jeoloji alanlarında tanınan Fryar, ziyaretinde Konya'nın Karapınar ilçesindeki obruk oluşumlarını yerinde inceledi.

Fryar'a arazi çalışmalarında Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Ünal Ercan ve Araştırma Görevlisi Alper Dülger eşlik etti.

"Faylanma ve tarımsal sulama bu süreci hızlandırıyor"

Fryar, AA muhabirine, obruk oluşumlarının genellikle kalker (kireç taşı) gibi çözünür kayaçların bulunduğu bölgelerde görüldüğünü söyledi.

Karapınar'daki obrukların nasıl oluştuğuna ilişkin Prof. Dr. Arık'tan bilgi aldığını belirten Fryar, "Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da benzer örneklerle karşılaştım. Yer altı suyunun aşırı çekilmesi obrukların sayısını ve derinliğini artırıyor. Konya'da su seviyesi ciddi şekilde düşmüş durumda. Bu durum, yüzeydeki yapıları daha savunmasız hale getiriyor. Faylanma ve tarımsal sulama gibi insan faaliyetleri de bu süreci hızlandırıyor." diye konuştu.

Fryar, ABD'nin Florida eyaletinde de benzer jeolojik sorunların yaşandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Florida'da kalker zemin üzerinde yoğun tarım faaliyetleri var ve tıpkı burada olduğu gibi obruklar oluşuyor. Konya'daki obruklar daha dramatik ve dikkati çekici. Bu bölgede, özellikle Konya civarındaki obruklar benim için oldukça ilgi çekici. ABD'nin Kentucky eyaletindeyim, burada jeoloji daha karmaşık. Görünüşe göre burada obruk oluşumu, geçmişteki volkanik faaliyetlerle günümüzde ise tarımsal sulama amacıyla yer altı suyunun pompalanması gibi insan faaliyetleriyle bağlantılı karmaşık bir süreç. Bu, gerçekten küresel bir sorun."

Obrukların büyük oranda kalker gibi kolay çözünebilen kayaçlarda oluştuğunu belirten Fryar, bu tür kayaçların, yağmur suyu ya da yer altı suyunda çözünmüş karbondioksit ile kimyasal tepkimeye girerek boşluklar oluşturduğunu ifade etti.

Bir kaya parçasını örnek göstererek asitli suların kayalarda nasıl erimeye yol açtığını anlatan Fryar, bu sürecin Türkiye'deki gibi insan etkisinin yoğun olduğu yerlerde çok daha hızlı işlediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Atamalar SMS yoluyla da bildirilecek
Gümrüklerde el konulan kaçak eşyaya ilişkin esaslar güncellendi
Emlak Konut GYO "İyi Fikir Kampanyası"yla Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu
Demokrasi ve Özgürlükler Adası, tarihin karanlık dönemine ışık tutuyor
Milli İstihbarat Akademisine yüksek lisans başvuruları başladı

Benzer haberler

ABD'li hidrojeoloji uzmanı Prof. Dr. Fryar Konya'daki obrukları inceledi

ABD'li hidrojeoloji uzmanı Prof. Dr. Fryar Konya'daki obrukları inceledi

Rekabet Kurulunun "World" kredi kartı sözleşmeleri için yürüttüğü inceleme sonuçlandı

Kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağışları obruk riskini artırıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yedigöze Sulama Projesi tamamlandığında 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yedigöze Sulama Projesi tamamlandığında 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet